NBA》衝動互毆代價有多高？700萬飛了

羅培茲在衝突發生時，直接遭到伊巴卡一記右直拳痛擊。(美聯社資料照)

NBA在23日宣布，前役爆發互毆衝突的公牛中鋒羅賓羅培茲與暴龍前鋒伊巴卡，確定各處禁賽1場，等同兩人確定薪資飛了，羅賓茲約賠上12萬美元代價，伊巴卡賠了11.1萬美元，加起來等於23.1萬美元(約台幣709萬)沒了。

雙方衝突出現在22日比賽第3節還剩3分58秒，羅培茲與伊巴卡都氣到揮拳發洩，雙方隊友也都介入衝突，幸好只有兩個當事者遭殃，比較莫名其妙的是暴龍助教馬格洛伊也遭罰款15000美元，原因是他推了公牛前鋒米洛提奇。

羅培茲的禁賽處分將於今天(23日)公牛與活塞比賽執行，伊巴卡則是無法在24日暴龍與熱火比賽上場，只是如今兩人樑子結下了，今後假如再於場上碰到，勢必仍會擦出不少火花，就看裁判與隊友如何控制場面了。

(中時電子報)