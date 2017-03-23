大甲媽祖走到那裡 App報乎你知
大甲鎮瀾宮媽祖24日即將起駕，逢甲大學團隊建置「天上聖母遶境進香衛星定位服務網」及「大甲媽祖」App，提供媽祖鑾轎衛星定位、即時影像及鎮瀾宮現場Live直播服務。
「大甲媽祖」App除可以查詢媽祖鑾轎的即時位置以及周邊超商、速食店、加油站、宅急便、用餐點、盥洗站等資訊；還介接中央氣象局氣象資料，提供氣象資訊服務，民眾還可透過鑾轎上的攝影機，看到遶境實況。
團隊針對遶境活動，設計了許多可愛公仔，包括Q版媽祖、千里眼、順風耳、彌勒、太子、神童、報馬仔等，民眾可透過合照功能，呼叫指定公仔一起合照，參加抽獎活動還可取得隱藏版公仔。
為確保大甲媽祖鑾轎上的設備正常運作，逢甲大學透過異業結盟，組成跨領域服務團隊，由「逢甲大學GIS中心」與「天眼衛星科技」「準線智慧科技」提供即時鑾轎GPS位置、即時影像及行動App服務。「中華電信」提供雲端服務、行動通訊、網路頻寬，確保24小時服務不中斷。
下載「大甲媽祖」App，就有機會獲得由大甲鎮瀾宮所提供、經由大甲媽祖加持的限量棉質肚衣、包屁衣、遶境進香毛巾、天上聖母束口袋及平安符等贈品，活動內容詳參活動網站或App。1060323
(中央社)
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