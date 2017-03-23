住宅警報器人安心 金門消防局抽獎開跑
年前金門縣一場火災，因為警報器發揮功效，將災損降到最低；消防局趁勢舉辦抽獎活動，鼓勵民眾安裝住宅用火災警報器，獎品有IPAD等。活動到5月31日截止。
金門縣消防局表示，年前山外小吃店的那場火警發揮功效；令人驚訝的是，店裡裝潢雖毀，但機身已燒得焦黑的住宅用火災警報器，仍在地上持續鳴叫，鞠躬盡瘁，凸顯住警器在居家安全扮演重要角色。
消防局說，人在睡眠時，對外界的視覺、觸覺及嗅覺都不甚靈敏，很難覺知火災初期的煙、光、熱而及早發現危險；一旦火災發生，初期產生的大量濃煙若經由偵煙型住警器偵知，發出警報聲響，現場人員及時應變，很有可能因此消弭一場火災，有效控制災情擴大。
消防局主辦的「家家安裝住警器，人人安心住進去」抽獎活動，已經展開。依據「住宅用火災警報器設置辦法」，家中寢室、廚房、樓梯及走廊都應選擇適當位置設置住警器；這次活動對象為金門縣轄內依消防法第6條應設置住宅用火災警報器的住宅場所，由居住者或使用者提出申請。
凡家中安裝2只以上住宅用火災警報器者，並向轄區分隊申請居家消防安全訪視，經分隊人員審查符合條件者，會在現場給予流水號做為參加抽獎序號。獎品有IPAD MINI、液晶電視及藍芽運動耳機等大獎，活動到5月31日止。
消防局將在6月1日以電腦系統隨機抽取得獎序號及姓名，在局本陪公布得獎名單並個別通知。
消防局說，住警器必須經內政部消防署認可並貼有認可標籤；民眾可到消防器材公司或是網路上購買。1060323
(中央社)
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