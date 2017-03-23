駐英處首辦演奏會 英倫響起望春風

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中華民國駐英代表處當地時間21日晚間首次舉辦春季演奏會，以鋼琴四重奏呈現台灣歌曲「望春風」，博得滿堂彩。左起為大提琴演奏家林冠吟、鋼琴家陳怡先、中提琴演奏家賴亭儒、駐英代表林永樂與夫人余坤慈、鋼琴家阮于庭、小提琴演奏家王懷悌。中央社記者戴雅真倫敦攝 106年3月23日

中華民國駐英代表處21日晚間首次舉辦春季演奏會，以鋼琴四重奏呈現台灣歌曲「望春風」，博得滿堂彩，進行軟實力外交。

駐英代表處首度舉辦演奏會，邀請正在英國求學或發展的5名台灣音樂家共譜美麗樂章，包括鋼琴家阮于庭、陳怡先、小提琴演奏家王懷悌、中提琴演奏家賴亭儒，以及大提琴演奏家林冠吟。

中華民國駐英代表林永樂表示，台灣有許多優秀音樂家，這雖然是駐英代表處第一次舉辦演奏會，但絕對不是最後一次，未來還有更多機會邀請台灣音樂家演出。

演奏項目包括阮于庭與陳怡先的四手聯彈、王懷悌的小提琴獨奏、陳怡先的鋼琴獨奏，以及鋼琴四重奏，最後並安可演奏「望春風」，動人樂聲令人沉醉，許多外賓首次聽到這首曲子，報以熱烈掌聲。

1個多小時演奏會圓滿落幕，與會外賓包括各國駐英外使及英國國會議員等，均讚揚表演高水準。1060323

(中央社)