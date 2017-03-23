前AIT官員羅瑞華：台灣是亞洲最佳秘境

因駐台而愛上台灣的前AIT首席武官羅瑞華表示，台灣是亞洲的「最佳秘境」，也是對兒童非常友好的地方，這都是他選擇住在台灣的重要原因之一。

前AIT（美國在台協會）陸軍上校、聯絡事務組長羅瑞華(Randy Hulme Lawrence)，5年前派駐來台，任職於AIT首席軍事代表，負責台美軍事合作。

由於他對於提升國軍及台海防衛實力功不可沒，總統蔡英文去年10月5日頒授五等雲麾勳章。

移民署近期頒給羅瑞華「梅花卡」，而這張卡的頒發對象，包括對台有特殊貢獻、高級專業人才及投資移民人士等，外國人有這張卡，就可以在台永久居留。

羅瑞華對此表示「非常榮耀」，他說，在這5年中，自己最主要的工作，是要讓台灣與美國間的軍事關係、連結更加緊密，確保所有軍事交流活動順暢，同時協助台灣有更好的防禦能力。

羅瑞華解釋說，這樣的軍事交流中包括「訓練」，因為台灣有很多美方的軍事設備，例如阿帕契直升機、黑鷹直升機等，台美相關軍事人員也互相交流。

他表示，據統計，每年美軍有超過3000名現役人員來台拜訪參訪交流，台灣每年也有超過1500名軍事人員赴美學習，很榮耀的是，他也是其中的一份子。

談起與台灣的淵源，羅瑞華說，自己在民國75年，就曾來台當過交換學生，而他當時就的讀維吉尼亞大學，很少人念中文相關學系。

他說，他在那時候就認定大中華區未來會是一個很大的市場，也開始研究中華文化，進而打下相關基礎。

如今，退休後的羅瑞華與妻子和3名子女定居在台北市；他也曾造訪台灣許多知名景點，並向美國朋友介紹台灣是亞洲的「最佳祕境」，因為擁有許多美麗的海灘，例如像是澎湖七美、綠島、墾丁白沙灣等。

如果有一天必須回美國，在回國前一定會去造訪哪裡呢？他表示，日月潭、阿里山，因為這兩個是他沒去過的地方。

當記者詢及比較兩岸三地城市，最喜歡哪個地方？羅瑞華說，「如果我單身或是婚後沒有小孩，會選擇香港，因為它像紐約，有很多活動是讓人很享受的；但現在，有了小孩後，會選擇住在台灣，因為台灣是一個對兒童非常友好的地方」。

「絕大多數的國家無法做到這樣！」羅瑞華說，台灣社會的安全，讓他及妻子可以放心地讓小孩自己走路去上學，孩子們也可以自行搭計程車、坐公車或捷運，去參加夏令營活動等，這在全世界的其他國家，或許沒有辦法做到這樣。1060323

(中央社)