通緝女躲山上墓園 不敵蚊攻下山遭逮

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有多項毒品前科的49歲陳姓女子因毒品案遭通緝，跑到高雄市大樹區一處山上墓園附近工寮躲藏，受不了蚊蟲叮咬下山，被巡邏的高雄市政府警察局保安警察大隊警員發現可疑逮獲。

保安大隊表示，警員等巡邏時，發現一輛重機車雙載一對男女，頻頻回頭四處張望，形跡可疑，且安全帽扣環未扣，驅前盤查。

警方攔下兩人後清查，查出陳姓女子有多項毒品前科，也是台灣橋頭地方法院檢察署發布2案毒品通緝犯，已躲到大樹區山上墓園附近工寮1週。

警方表示，陳姓女子供稱受不了蚊蟲叮咬，剛下山準備到林姓男友家洗澡並躲藏，半路就遭警方攔截查獲，真是倒楣。1060323

(中央社)