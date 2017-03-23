通緝女躲山上墓園 不敵蚊攻下山遭逮
有多項毒品前科的49歲陳姓女子因毒品案遭通緝，跑到高雄市大樹區一處山上墓園附近工寮躲藏，受不了蚊蟲叮咬下山，被巡邏的高雄市政府警察局保安警察大隊警員發現可疑逮獲。
保安大隊表示，警員等巡邏時，發現一輛重機車雙載一對男女，頻頻回頭四處張望，形跡可疑，且安全帽扣環未扣，驅前盤查。
警方攔下兩人後清查，查出陳姓女子有多項毒品前科，也是台灣橋頭地方法院檢察署發布2案毒品通緝犯，已躲到大樹區山上墓園附近工寮1週。
警方表示，陳姓女子供稱受不了蚊蟲叮咬，剛下山準備到林姓男友家洗澡並躲藏，半路就遭警方攔截查獲，真是倒楣。1060323
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。