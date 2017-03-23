國軍吸毒 前AIT武官：美軍也遇過

國軍涉吸毒案件重創形象，如何提升民眾對軍人的尊重？前AIT首席武官羅瑞華說，其實美軍也遇過同樣問題，需要靠法規、優渥薪資等方式，培養軍人對國家的榮耀感。

空軍清泉崗基地發現毒品粉末，疑似有軍人涉嫌吸毒，引起軒然大波，民眾批評聲不少，甚至有「最大毒窟就在國軍」的負面評論，而不久前海軍兩名士兵更涉足不正當場所，遭高雄警方臨檢，當場查扣三級毒品證物，國軍顏面無光。

前美國在台協會(AIT）首席武官羅瑞華，除了負責台美雙方軍售的聯繫，也曾協助訓練軍隊，他說，其實台灣軍對遇到的問題，美軍也遇到過，像是毒品、性騷擾等，因為軍隊就是社會的縮影。

羅瑞華表示，美國在70年代越戰後，軍隊以及軍人這個職業都不被重視，社會地位也很差，父母親也不願讓小孩從軍，直到雷根總統上任，情況才改善。

他說，美國各界現在了解，軍人都是依政策制定者的指示，以服從為天職，民眾需要尊重軍隊及軍人的犧牲。

羅瑞華指出，美國發現一個小小方法可以榮耀軍人，就是允許軍人穿著制服在公眾場所出現，此外，店家會給予折扣，這不是一種賄絡，而是店家感謝軍人保衛國家的一種方式，這和買通等對價關係完全是不同的兩件事情。

「軍隊需要更多規矩及原則」，羅瑞華說，軍隊需要集體行動，而且要有效率，所以面對毒品、性騷擾等問題，得有更多規矩並嚴格執行，才能成為戰鬥之王。

台灣跟美國一樣，從徵兵制轉成幕兵制，羅瑞華認為，要讓當兵變得有吸引力，首先薪水一定要夠好，工作上訓練也要足夠，同時培養軍人更多在民間可使用的技職專長，並在退伍後，安排至其他工作，讓生活無虞。1060323

(中央社)