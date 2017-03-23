英國會外攻擊 5南韓觀光客受傷
南韓外交部今天指出，5名南韓觀光客在英國國會外發生的攻擊中受傷，其中1名年近7旬的婦女頭部受傷，在醫院動手術。
法新社報導，南韓外交部表示，這4位女性和1位男性年齡介於50多到60多歲。事發當時，1名歹徒開車衝撞行人，他們被試圖逃離現場的其他民眾撞倒在地上受傷。
南韓外交部指出，其中4人傷勢包括骨折，相對較輕，但另1名年近70歲的婦女頭部受傷，在醫院動手術。
他們分別在當地兩家醫院接受治療。
倫敦國會大廈是當地主要旅遊景點。這起攻擊發生在國會大廈旁的西敏橋上，歹徒開車衝撞行人，導致不少民眾受傷。
事件造成包括1名警察、3位民眾死亡，歹徒隨後遭擊斃。（譯者：中央社許湘欣）1060323
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。