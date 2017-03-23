英國會外攻擊 5南韓觀光客受傷

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南韓外交部今天指出，5名南韓觀光客在英國國會外發生的攻擊中受傷，其中1名年近7旬的婦女頭部受傷，在醫院動手術。

法新社報導，南韓外交部表示，這4位女性和1位男性年齡介於50多到60多歲。事發當時，1名歹徒開車衝撞行人，他們被試圖逃離現場的其他民眾撞倒在地上受傷。

南韓外交部指出，其中4人傷勢包括骨折，相對較輕，但另1名年近70歲的婦女頭部受傷，在醫院動手術。

他們分別在當地兩家醫院接受治療。

倫敦國會大廈是當地主要旅遊景點。這起攻擊發生在國會大廈旁的西敏橋上，歹徒開車衝撞行人，導致不少民眾受傷。

事件造成包括1名警察、3位民眾死亡，歹徒隨後遭擊斃。（譯者：中央社許湘欣）1060323

(中央社)