愛滋男星爆琳賽蘿涵誘上床 Gaga約拍不雅片
曾經公開坦承罹患愛滋病的男星查理辛，日前上節目時竟自爆昔日的搭檔琳賽蘿涵曾挑逗她上床，更說天后Gaga也曾約他參演鹹濕錄影帶，但最後卻沒拍成。
查理辛過去曾和琳賽蘿涵合作劇集集《Anger Management》，日前他上電台節目「The Kyle & Jackie O Show」，爆料當時拍片時，琳賽蘿涵曾經喝得爛醉到片場，當天拍完後，他又和琳賽蘿涵繼續狂歡，她最後睡在查理辛家，只是當時琳賽蘿涵已經醉醺醺，躺在床上時挑逗他，更親他臉頰喊「Sweet prince」，但查理辛強調兩人沒有發生關係！
除此之外，查理辛更爆料Gaga曾約他一起參演MTV頻道的鹹濕錄影帶，故事講述Gaga在酒吧中擔任脫衣舞孃，且就是為查理辛脫衣，據悉，Gaga當時都已經放話做好全裸準備，只可惜最後沒拍成。
(中時電子報)
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