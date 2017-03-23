男星遭嫩妻搬空家產 密謀者是王寶強出軌妻

劉斌(圖左)被嫩妻搬空家產，和王寶強和馬蓉離婚官司高度相似。(圖／翻攝自陸網)

大陸知名演員劉斌去年爆出被嫩妻搬空家產，且幕後指使者疑似就是王寶強妻子馬蓉，近日離婚官司開打，劉斌也證實妻子和馬蓉關係甚密，儼然就是王寶強和馬蓉翻版。

劉斌和小20歲嫩妻王麗君育有一對兒女，去年他發現妻子疑似出軌，兩人發生多次爭吵和推擠，王麗君更拿著剪刀指自己，並指控劉斌對她多次家暴。而後她夥同一群男子，搬空劉斌豪宅內的家產，包括古董字畫等近180箱物品。

而當時就爆出王麗君和馬蓉是大學同學兼閨密，因此被懷疑是在幕後獻策的藏鏡人，近日離婚官司開打，劉斌也證實妻子和馬蓉關係甚密，他透露馬蓉在出軌醜聞爆發後，不方便出門，都是王麗君幫忙買菜做飯照顧她。

他更說自己的離婚案和王寶強的高度相似，不僅兩人都是同個律師，且在訴訟過程都提出家暴，還把家中重要財產轉移，更不讓他們見孩子，因此這次的事件看來，馬蓉都有幫忙出謀策畫。

(中時電子報)