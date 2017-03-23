先發制人 美韓對北韓作戰計劃曝光

美韓對北韓作戰計劃曝光。(圖/中評網)

日前在亞洲訪問的美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）和南韓外交部長舉行雙邊記者會時以強硬語氣抨擊北韓，警告美國未來將不會繼續採取「戰略性忍耐」政策，且不排除對北韓採取軍事行動。同時，美國《國家利益》雜誌刊文揭露，美國正在更新其對北韓作戰的《5015計劃》，這項計劃以「先發制人」為特點，其中包括使用特種部隊暗殺北韓關鍵人員、以空襲打擊核設施等關鍵目標的內容。

據《中評網》報導，美國對朝鮮半島的戰爭設想已經準備多年，並有多套方案。而方案除對北韓作戰，還考慮到「中國」戰略因素，並要引入日本及更多國家參戰。

《國家利益》雜誌曝光的《5015計劃》，只是冷戰後美韓為軍事解決朝鮮半島問題而準備的作戰方案中之一。根據已知消息，針對假想中的朝鮮半島戰事，美韓至少準備了5015、5027和5030等多個計劃，並根據最新的軍事形勢和技術發展更新計劃細節。

其中，《5015計劃》以先發制人打擊為主，強調大量使用隱形飛機、巡航導彈、電子戰等手段，在第一波打擊中就摧毀北韓指揮中樞、核設施和反擊能力，力圖將戰爭控制在較小規模。

《5027計劃》的設想則是大規模全面戰爭，其設想在南北韓爆發衝突後，以五個階段的作戰實現目標：

第一階段，南韓軍及西太平洋美軍全面動員及出動；

第二階段，利用關島、沖繩等基地的轟炸機，以及航母編隊艦艇及核潛艇上的巡航導彈，對南北分界線附近的北韓部隊——特別是其炮兵部隊——進行攻擊，削弱北韓沿「三八線」防禦；

第三階段，美韓地面部隊發起進攻，打開北韓防線缺口，向北越過三八線；

第四階段，美韓兩棲作戰部隊在北韓東西海岸登陸，並與地面部隊配合，對平壤展開向心突擊；

第五階段：圍困並占領平壤，完成整個作戰。

可以說，《5027計劃》是一場類似於朝鮮戰爭式的大規模戰事。雖然美軍也許很滿足於這一計劃在軍事上的完整性，但南韓方面卻十分擔心該計劃造成朝鮮半島的毀滅，因此一直對此計劃有所抵觸。

(中時電子報)