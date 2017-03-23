借酒澆愁吐黑血送醫 TANK簽生命切結書

TANK自曝退居幕後時，曾有過一段荒唐歲月。(圖/本報系資料照)

創作歌手「TANK」昔日發表《非你莫屬》、《給我你的愛》、《專屬天使》等經典歌曲，讓他甫出道就紅遍樂壇，更成為許多知名歌手邀歌對象，不過因為健康因素告別演藝圈，逐漸將重心轉為幕後，不過疑似壓力過大染上酗酒惡習，還一度送醫急救險丟小命。

跟據《ETtoday》報導，TANK出道就迅速竄紅，不過因罹患先天性心臟病，讓他無法負荷過重工作量，因此合約到期後並未與華研續約，改轉往幕後發展，接著又驚爆與妻子離婚，加上姐姐心臟病過世，讓他人生頓時陷入谷底，每天更是借酒澆愁，有次更因酒醉意識不清，走路撞到機車倒趴地上，未料過幾天後竟不斷吐出黑血，才讓他驚覺事態嚴重連忙就醫，當時醫師還跟他簽切結書，聲明如果在醫院過世是不負責的，但慶幸的是手術順利成功，也讓TANK順利死裡逃生。

歷經鬼門關前走一遭，也讓TANK更加珍惜生命，不僅下定決心戒酒更將心力奉獻於教會，此外TANK也宣布即將回歸歌壇，並於七月底在台北舉辦個唱，消息一出讓粉絲相當興奮，直呼那些歌代表著我們的青春。

(中時電子報)