川普大兒子這樣回應倫敦恐攻 讓英媒怒了
在今天凌晨倫敦發生有人開車衝撞英國國會旁的人群、並企圖持刀闖入後，在情況尚未明朗時，美國總統川普(Donald Trump)的大兒子小唐納(Donald Trump Jr.)卻突然引述一篇英國《獨立報》(Independent)過去的報導，並補上一句話：「你在開我玩笑嗎?」，他斷章取義的回應讓該報和許多英國民眾相當憤怒。
根據《獨立報》報導，小唐納在推特上轉貼了該報一篇去年9月22日出版的文章，並在貼文上寫道：「你一定是在開我玩笑?!: 恐怖攻擊是住在大城市生活的一部分，倫敦市長薩迪克·汗(Sadiq Khan)這麼說。」
但是事實上這篇文章是在講，倫敦市長呼籲倫敦市民對住在大都市裡潛在的危險保持警戒，當時薩迪克·汗說看到紐約市富裕的雀兒喜區(Chelsea)發生爆炸事件，造成29人受傷後，他好幾個晚上都睡不著，他認為倫敦對這類攻擊應該有所準備。
《獨立報》指出小唐納似乎沒有讀過文章內容就轉貼，也沒有表明他引述的是過去倫敦市長說的話，這樣的作為在英國媒體和推特上引發強烈抨擊。BBC的第四頻道記者Ciaran Jenkins就說：「小唐納這樣說有任何幫助嗎?你在這個事件發酵之際、在刺激倫敦市長前，到底有沒有讀完這篇文章?」
他這麼問是因為薩迪克·汗事實上在文章中被引述的話，是在說恐怖攻擊的「威脅」是大都市生活的一部分，而Jenkins也不諱言的指出小唐納這個錯誤。
BBC的另一名員工、著名部落客Tom Coates說，身為經歷過愛爾蘭共和軍威脅、反同志釘子炸彈攻擊和倫敦七七爆炸案的倫敦人，他警告小唐納現在真的不是跩的時機。網友Marie Donn也抨擊小唐納：「你怎麼敢轉貼這篇文章，好像一副這是薩迪克·汗今天說了這番話一樣。」
Coates在另外一個推特貼文中說，我們絕對不會只為了讓自己覺得好過些，就找某個族群當替罪羔羊，所以給我閉嘴。
(中時電子報)
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