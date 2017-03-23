大甲媽起駕 三層交通管制別怕塞車

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大甲媽祖遶境為期9天8夜進香活動24日晚間即將起駕，為避免人車湧進，造成塞車困擾，台中大甲警分局實施三層交通管制，維持交通安全與順暢。

大甲警分局實施三層交通管制如下：第一層，行人徒步區，大甲區三民路以東、中山路一段以西、文武路以南、光明路以北，24日下午3時至翌日2時全面管制汽、機車進入。

第二層，禁止汽車進入區，大甲區經國路以東、中山路一段以西、德興路與文武路以南、經國路與中山路一段南端交叉路口以北。24日，下午3時至5時彈性管制，5時全面管制。

第三層，外圍交通疏導管制，道路封閉路段：中山路一段與東安路口至經國路與大安港路口，24日下午5時至翌日2時彈性封閉管制。

若民眾自行開車，可至臨時停車場轉搭接駁車，大甲警分局建議行駛方向，1、自國道三號進入大甲市區下國道三號，左轉甲東路，可至「美人山舊營區」臨時停車場。

2、自西濱快速道路進入大甲市區，由西濱快速道路，左右轉大安港路，可至大甲體育場臨時停車場。

3、自清水沙鹿進入大甲市區，由中山路一段左轉東安路，右轉興安路，左轉新政路，右轉大安港路，可至大甲體育場臨時停車場。

4、自苗栗進入大甲市區，由中山路右轉經國路，可至大甲體育場臨時停車場。

另在台中市區老虎城也設有長程接駁車，到大甲體育場臨時停車場。

大甲警分局呼籲民眾，進入大甲市區可多搭乘大眾交通工具或接駁車，免去舟車往返及塞車之苦。1060323

(中央社)