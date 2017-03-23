大甲媽遶境 7大注意事項不可不知
大甲媽祖遶境進香活動明天晚間11時展開9天8夜遶境，民眾出發前宜做好準備，光田綜合醫院整理7大注意事項，提醒民眾做好準備，才能全程為媽祖護駕。
光田綜合醫院每年都派救護專車及醫療團隊全程隨大甲媽祖出巡，沿途守護信眾健康，觀察近年遶境信眾就醫資料，整理7大注意事項如下：
1、攜帶全民健康保險卡：遶境達340多公里，信眾臨時身體不適要送到附近醫院就醫時，如果忘了健保卡，遶境後還得回到醫院補繳，對來自四方的信徒很不方便。
2、別穿新鞋：雙腳要適應新鞋需一段磨合期，要是磨出水泡反舉步維艱；最好別穿拖鞋或涼鞋，醫師建議選擇已穿過一段時間的舒適鞋款，休息時讓腳泡一下溫水再抬高，可放鬆腳部。
3、攜帶常備用藥：有心臟病、高血壓及糖尿病等慢性病患者，記得備妥用藥量並按時服用藥物；外出最好戴口罩，預防空汙也防流感等傳染病。
4、多喝水防中暑：有些信徒為避免跑廁所而減少水分補充，很容易造成中暑問題，除多補充水分，最好也用洋傘或戴遮陽帽。
5、做好防曬、防雨：參加遶境免不了長時間陽光曝曬，有些人皮膚紅腫甚至起水泡。最好定時補擦防曬油或防曬乳液；遇下雨要放慢腳步，避免道路濕滑受傷。
6、夜間行走安全：晚上最好穿上反光背心或在身上、帽子上配戴自發光的燈具，如頭燈、手電筒，可強化夜間行走安全。
7、注意飲食安全：遶境期間沿途飲食幾乎都是素食，不少素食在調理上會較油，有些人吃不慣就會鬧肚子，飲食應避免過度油膩並注意衛生。醫師也發現，遶境結束後，有些民眾突然由素轉葷，易引發腸胃不適，最好慢慢調整，避免突然大魚大肉。1060323
(中央社)
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