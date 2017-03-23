美專家韋德寧：對台軍售 絕對正確的事

前白宮亞洲事務資深顧問韋德寧認為，對台軍售是絕對正確的事(江靜玲傳真）

前白宮亞洲事務資深顧問韋德寧(Dennis Wilder)表示，川普政府預料將會沿用部分小布希政府時代採取的「保證與遏阻」（assure & deter）策略，對台軍售，以期讓台灣在中國大陸考量武力犯台時，有足夠防衛能力。韋德寧說，目前有軍售案在討論中，「我認為是絕對正確的事」。

韋德寧指出，川普意在經貿和北韓，對與中方簽署像第四公報這種戰略性文件，不感興趣。他也不認為，川普政府會把台灣會成為交易籌碼，新政府將對台軍售，繼續與台灣建立關係。

在小布希政府擔任白宮亞洲資深顧問的韋德寧透露，美國政府當初即是運用「保證與遏阻」策略通過陳水扁時代的台海緊張局勢。當時美國一方面向台灣保證不受到北京脅迫，同時遏阻台北在台獨上越界；另一方面，美國則向中國大陸保證對陳水扁的控制，同時告訴北京不得對台動武。

面對如今川普政府上台，台灣再度由民進黨執政，台海力量發生變化，緊蹦情勢升高，韋德寧則表示，在平衡上，兩岸關係或許有所改變，但他不認為美中關係已發生太大變化，只要保持清晰堅定，不允許台灣人民接受對其不利的脅迫，「我想我們可以保持形勢穩定」。他指出，重要的是美國絕對不能接受中國的核心利益，否則中國大陸將可對台灣為所欲為。

韋德寧認為，川普政府將會跟台灣繼續建立良好關係，台灣代表民主，是亞洲閃亮的例子，這對美國非常重要。

在美中關係，韋德寧指出，川普首先要處理的是經貿，川普執政後，北京需認識到「這是新的一天」，美中貿易必須重新評估，不能再像過去一樣只圖利中國老百姓。

針對川習會，韋德寧強調，互信的過程如同堆積木，2016的美國大選為美中帶來了新的不確定關係，美中雙方應藉此尋求相互尊重的方法，告訴對方自己害怕什麼，並給予彼此解釋為何憂心的原因，像是北韓和美國在南韓部署薩德系統，基本上即是互信的問題。

(中時)