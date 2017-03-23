陸客不來 專做日本客的飯店業績也遭殃
陸客不來，衝擊台灣觀光產業似乎再擴大，專做日本客的飯店業績也遭殃？
政府日前公布桃機今年1月出入境人數為363萬3149人，比去年1月的332萬3895人，「多了將近31萬人」，成長了9.03%。今年2月陸客來台人數為20萬2287人次，比去年同期的40萬5307人，減少一半，日本客、韓國客則大增一成多至二成多。
陸客不來，日、韓與東南亞旅客增加，是否能填補衰減的消費力？綠委陳歐珀曾表示「一名澳洲或德國觀光客，可抵10到12名陸客」，但為什麼從旅館業、餐飲業一片哀鴻遍野？
許多民眾認為，過去國內旅行業者都把雞蛋放在同一個籃子裡，從遊覽車、飯店、餐廳到購物中心幾乎都是為了陸客量身訂做，誕生出一條龍的產業模式。陸客不來業者慘兮兮，根本活該。
但根據《中評社》報導，陸客不來，陳桓敦主任表示，許多專做日本客的飯店也深受衝擊，原因在於過去陸客爆滿，日客不願跟陸客擠，現在陸客銳減，飯店空出太多房間，同業開始殺價流血，日本團飯店業績也衰退好多。
另外，台灣飯店、民宿業者，一度寄望陸客來台，讓學生可以提早實習，一旦畢業就立刻在台就業上班，無縫接軌，現在情況有變。日本少子化、服務業缺工嚴重，台灣學生普遍素質又勝過中韓，讓日本來台灣挖角學生填補缺工現象，愈來愈普遍。
(中時電子報)
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