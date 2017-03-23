中視《60分鐘》軌道經濟帶頭衝

淡江大學副教授羅孝賢認為，機捷需發展副業永續經營。

日前蔡英文總統宣布，將以81億元興建南港往基隆的輕軌，引發不同意見，北中南陸續進入捷運時代，淡海輕軌最快2018年底通車，以「軌道經濟」帶動台灣發展，可行嗎？

機捷通車票價太貴？ 學者：需發展副業永續經營

歷經20年桃園機場捷運終於通車，台北市成為亞洲第四、全球第五個可在市區預辦登機及行李託運的城市，機捷營運首月票價五折，未來恢復原價後，營運量備受考驗。民眾直言票價太貴，淡江大學運輸管理學系副教授羅孝賢表示：「希望機捷不要變成一個錢坑！普通車和直達車在票價上應該要區別，當然機捷勢必要發展副業，成為永續經營命脈。」桃園捷運公司總經理陳凱凌表示：「高鐵普通車和直達車也是同價，交由自由經濟市場運作，民眾自會找到省時和符合效益的方法。」

北捷運輸本業一年虧損3億，積極拓展業外收入。

北捷運輸本業年虧3億 積極開拓業外收入

機場捷運剛起步，而台北捷運已邁入21年，載運過的乘客數約80億人次，在全球170個地鐵城市中，每天平均運量全球排名20，系統可靠度全球第一，北捷是台灣人的驕傲！但光靠人流票價不足以支撐營運，運輸本業一年虧損3億，台北捷運公司副總詹仕聰表示：「每個車站一天輪三班，人事成本、維修成本很高，車子汰舊換新都是負擔，像今年就提重置近40億。」台北捷運積極與物流業者合作，在117個捷運站設取貨箱，開拓商業財源轉虧為盈。

淡海輕軌是首列MIT列車。

淡海輕軌 MIT第一列 國車國造瞄準東南亞

「國車國造」已是現在進行式，「淡海輕軌」是第一列MIT列車，從設計、製造到測試，都在新竹湖口的台灣車輛公司完成，台車公司董事長蔡煌瑯強調：「國車國造牽動整條產業供應鏈，預計創造670億元以上產值，帶動1.2萬名就業人口，未來目標把MIT列車輸出東南亞。」學者認為不容易，逢甲大學運輸科技與管理學系副教授李克聰表示：「台灣在機電零件和軟體整合較強，應該鎖定車輛製造產業的某幾塊重點，不要好高騖遠，若想整車打造跟國外拚，有競爭力嗎？」

台中捷運9列車廂在新竹打造。

中捷車廂9列台灣製 日本技師來台監造

軌道經濟在台灣逐步實踐，台中第一條捷運綠線2018年試運轉，2020年全線通車，台中捷運公司打算推出以「台灣土狗」為故事主角的動畫，角逐奧斯卡，把捷運做成品牌。台中捷運綠線共18列電聯車，採無人駕駛，9列車廂由日本川崎重工打造，另外9列在新竹由台灣工程師製造組裝，中視記者直擊台中捷運製造過程，列車進行如暴風雨般的雨漏測試，車體還要噴上隔音材，再經由日本技師做最後品管檢查，過程相當嚴謹。

「軌道經濟帶頭衝 」完整內容請鎖定3月25日(六)下午1點及3月30日(四)上午9點《中視60分鐘》。

(中時電子報)