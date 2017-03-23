找人頭黨員？吳敦義稱若有就退黨主席選舉

吳敦義（左）今早接受《飛碟早餐》唐湘龍訪問。（圖片來源：飛碟早餐-唐湘龍時間臉書）

前副總統吳敦義今接受廣播訪問，談到外界影射他拉人頭黨員加入國民黨，他表示只要能找出一個人頭黨員與自己有關，他就退出黨主席選舉。

吳敦義今早接受飛碟電台主持人唐湘龍訪問，被問到包括現任國民黨主席洪秀柱、副主席郝龍斌，都表示憂心人頭黨員問題影響這次黨主席選舉，且外界有意無意將人頭黨員指向吳敦義。

對此，吳敦義表示，自己從未拉過人頭黨員，只要能夠證實一個人頭黨員與他有關係，他就退出選舉。

吳敦義指出，今年除了要選黨主席，還要選出1千多位黨代表，與去年單純補選黨主席情況完全不同。吳說，能夠禁止想選黨代表的人，拉他認識的人入黨嗎？既要質疑人頭黨員，又要堅持入黨4個月就能參選黨代表，這不是治絲益棼嗎？

此外，吳敦義也質疑「人頭黨員」究竟如何定義？他表示，自己也反對對黨沒有認知、認同的人頭黨員，但據了解，去年黨中央要求黨工拉新黨員，且還列為續聘或解約的條件，光高雄市黨部，去年就找了1822人入黨。請問這種算人頭黨員嗎？如果這也算，那不就是黨中央下令拉人頭黨員了嗎？

(中時電子報)