找人頭黨員？吳敦義稱若有就退黨主席選舉
前副總統吳敦義今接受廣播訪問，談到外界影射他拉人頭黨員加入國民黨，他表示只要能找出一個人頭黨員與自己有關，他就退出黨主席選舉。
吳敦義今早接受飛碟電台主持人唐湘龍訪問，被問到包括現任國民黨主席洪秀柱、副主席郝龍斌，都表示憂心人頭黨員問題影響這次黨主席選舉，且外界有意無意將人頭黨員指向吳敦義。
對此，吳敦義表示，自己從未拉過人頭黨員，只要能夠證實一個人頭黨員與他有關係，他就退出選舉。
吳敦義指出，今年除了要選黨主席，還要選出1千多位黨代表，與去年單純補選黨主席情況完全不同。吳說，能夠禁止想選黨代表的人，拉他認識的人入黨嗎？既要質疑人頭黨員，又要堅持入黨4個月就能參選黨代表，這不是治絲益棼嗎？
此外，吳敦義也質疑「人頭黨員」究竟如何定義？他表示，自己也反對對黨沒有認知、認同的人頭黨員，但據了解，去年黨中央要求黨工拉新黨員，且還列為續聘或解約的條件，光高雄市黨部，去年就找了1822人入黨。請問這種算人頭黨員嗎？如果這也算，那不就是黨中央下令拉人頭黨員了嗎？
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。