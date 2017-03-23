台中警善用App 破解烏龍iphone 7失竊案
《名偵探柯南》是日本漫畫家青山剛昌的著名推理漫畫作品，劇中描述高中生偵探工藤新一，經由推理破獲各種案件的故事劇情。台中市警察局第六分局員警扮演真實版柯南，從有限的線索推理出真相；10分鐘內尋回iphone 7，整件過程宛如劇情一般。
「科技建警、偵防並重」是當前治安工作策略，在現今科技發達時代，偵辦案件運用科技方法已是趨勢。永福所警員周文彬、李孟俊於3月18日22時45分接獲報案，稱於西屯區西屯路3段中科商圈手機失竊請求協助。
警方指出，經調查30歲的羅女與26歲的林女，至西屯路3段火鍋店用餐，用餐結束正要返回停車場時，於店門口遭1名中年男子以身體碰撞，離去時才發現隨身包包拉鍊遭打開；經清點發現新購買的蘋果手機iphone 7已不翼而飛，趕緊前來報案。
警方說，因羅女手機有開啟定位功能，員警使用蘋果手機開啟「尋找我的iphone」APP，請羅女輸入帳號定位，發現手機定位於西屯區西屯路3段停車場內，研判竊嫌徘徊在失竊現場；警方帶同2女於漆黑之停車場內搜尋，羅女卻突然高呼:「我的I phone7在地上耶！但是怎麼是在我停車的位置？」
警方表示，羅女這時才意會到真相只有一個！尷尬地說：「原來手機在下車之際就掉落在車旁，因停車場內一片漆黑未發現，手機也幸運毫髮無傷，錯怪擦撞的那位阿伯了。」
「魔鬼就藏在細節裡！」警方強調，經常被忽略的小事，可能會導致嚴重的後果，羅女感謝警方抽絲剝繭，科學辦案找回遺失手機，差點就冤枉無辜路人。
(中時)
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