大甲媽遶境 340公里沿途美食瘦不了
大甲媽祖24日起駕，遶境路程長達340多公里，沿途信眾準備各式以臉盆、水桶盛裝的素食，要讓隨行信眾「吃免驚！」340公里的美食街，讓人直呼「瘦不了！」
大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動，即將在24日子時起駕，媽祖鑾轎起駕前，依照慣例廟方都會舉辦起駕宴，款待一同參與遶境進香的工作人員，此時開始至祝壽大典結束，所有隨行人員都必須茹素。
大甲媽祖遶境進香路程長達340多公里，沿途信眾多設置素齋點心站，沿途的點心站的美食應有盡有，大甲媽祖多年的信徒，立委顏寬恒指出，「跟著大甲媽祖遶境，不用帶錢，只要帶一顆虔誠的心，340公里的美食讓你『瘦不了』！」
沿途的點心站多樣化，大鍋鼎煮出來的炒麵、炒米粉、鼎邊銼，還有素麵線糊、素薑母鴨、素麻油雞等各式美食，份量之多得用臉盆、水桶盛裝，一盆盆、一桶桶的美食，擺在點心站的桌上，任人自行取用，相當豪邁。
除可在點心站休息品嘗美食外，也有人會準備「隨手美食」菜包、素粽、潤餅等，方便遶境的香客帶著走。天氣炎熱，西瓜、愛玉冰、仙草冰等，消暑解渴的冷飲，讓香客們吃了一解暑氣，恢復體力後，可加緊腳步跟上媽祖進香的隊伍。
大甲媽祖9天8夜遶境進香活動，路程長達340公里，媽祖鑾轎行經之處，信眾除設香案跪拜外，沿途的點心攤彷如大型的美食街，信徒誠心準備，香客安心食用，展現大甲媽祖信仰力量無敵。1060323
(中央社)
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