南韓世越號沉沒近3年 船體首度打撈現身
南韓聯合新聞通訊社（Yonhap）報導，打撈作業人員今天凌晨已將沉沒海底的世越號（Sewol）客輪部分結構體撈出水面。世越號近3年前沉沒，造成300多人命喪大海。
法新社報導，韓聯社引述南韓海洋與漁業部（Ministry of Oceans and Fisheries）1名官員表示：「凌晨3時開始，我們可以用肉眼看見世越號的部份結構已在水面之上，我們認為那是船的穩定器。」
這名官員解釋，如果可以打撈起整艘客輪，2艘打撈駁船將把船身搬移到1艘半潛船，再由半潛船載到木浦市（Mokpo）。
根據韓聯社，海洋與漁業部計劃今天上午11時，將世越號上端撈起至海面上13公尺處。
他說：「我們大約需要8天來打撈客輪並載到木浦市，之後還需4天才能將船隻移到乾的碼頭。」
世越號沉沒於南韓西南外海水面下逾40公尺處，原訂去年展開打撈，但因天候不佳而數度延宕。
據信至今仍未尋獲的9具遺體可能卡在船上，因此將船完整打撈上岸一直是罹難者家屬的主要要求。
穿梭仁川與濟州島之間的「世越號」，於2014年4月16日沉沒，造成參加濟州島畢業旅行的檀園高中應屆畢業生等304人喪身大海。（譯者：中央社周莉芳）1060323
(中央社)
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