英國牛津大學皇后學院合唱團 佛館開唱
南華大學結合21週年校慶活動，邀請享譽國際的英國牛津大學皇后學院合唱團，於26日下午在高雄佛陀紀念館大覺堂演出，這場音樂會免費索票入場。
南華大學今天表示，創校7世紀享譽國際的英國牛津大學皇后學院合唱團即將來台巡迴開唱，校方特別結合創校21週年校慶活動，與英國教育機構Kingdom Education邀請合唱團於26日在高雄佛陀紀念館大覺堂演出，這場次為南部唯一的1場。
南華大學校長林聰明指出，英國牛津大學皇后學院創校7世紀歷史相當悠久，音樂傳統為世人公認，極負盛名的合唱團更是家喻戶曉，是全英國最受敬仰的大學團體之一。
南華大學指出，牛津大學皇后學院合唱團將帶來橫跨5個世紀的英國經典歌曲，包括宮廷音樂、教堂聖樂、民歌、電影歌曲及流行金曲等，還將演唱電影「哈利波特—混血王子的背叛」主題曲，以及英國皇室傳統婚禮歌曲。
英國牛津大學皇后學院合唱團於26日下午2時在高雄佛陀紀念館大覺堂演出，喜愛音樂的民眾可洽詢南華大學國際及兩岸交流處05-2721001分機1721蔡小姐索票。1060323
(中央社)
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