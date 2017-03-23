廖婉如溫暖舉動 林佳龍臉書喊讚

台中市長林佳龍在臉書上分享，妻子廖婉如參與特教生關懷活動；惹哭一旁隨行秘書，也讓林佳龍感覺非常光榮，引起粉絲們的一片好評。（陳世宗翻攝）

「所有人都應該有自己的特質，我們要學習包容每個人的特質！」台中市長林佳龍22日晚間在臉書上分享，妻子廖婉如參與特教生關懷活動；看見靜坐一旁沒與其他同學一起跳舞的特教生，不僅沒有強迫他，反而自己也坐下來陪伴，不僅給學生溫暖的安全感，也尊重每個人的差異性！

廖婉如這樣溫暖的舉動，惹哭一旁隨行秘書，也讓林佳龍感覺非常光榮，也引起粉絲們的一片好評。

林佳龍臉書的文章，以祕書的角度觀察說，昨日陪同夫人廖婉如到某間學校關心特教班學生，走到一個班級時，因為老師正在教導唱歌跳舞，旁邊就有大人喊著：「大家表演一下吧！」正當許多學生開始手舞足蹈時，卻有一位小女孩只是站著，沒有跟著同學一起律動，此時就有人輕輕拉她，希望一起跳舞，但是小女孩卻不太願意。

秘書這時內心開始喊著「不要逼她啊！不想動也沒關係！」也幾乎同時，廖婉如緩緩走過去，輕輕摸著小女孩的手，沒有鼓勵她跳舞，反而是陪著他慢慢坐下，陪著小女孩，跟他做一樣的事情。

秘書說，當時拍照時，自己竟然掉下眼淚，因為對那位小女生來說，不一樣不代表做錯，但大人總是希望把所有人教得一模一樣。不一樣的孩子往往就會被忽略，或是被強迫變得跟大家一樣。而孩子的差異性、心中的不自在，似乎都可被忽略。

夫人廖婉如或許能體會，小女孩心中可能對陌生人的恐懼，因此不僅動作非常柔和、緩慢，也希望讓小女孩有安全感，透過肢體語言，希望讓女孩感受到：「你是對的，你做得很好！」

林佳龍昨日從秘書口中聽到這個故事，便將他分享到臉書上，也有感而發地說，「能有如此溫暖的老婆大人，佳龍覺得開心又光榮啊！」並於文章結尾標註「所有人都應該有自己的特質」、「我們要學習包容每個人的特質」。

林佳龍文章張貼後，也引起網友一片好評！有人稱讚「非常溫暖的市長夫人」、「好貼心又溫和的市長夫人讚」、「包容與溫暖的天使之愛」，也有人認同廖婉如的做法寫下「能有同理心是很重要的，這樣才不會在不知覺中去強迫別人做不願意的事」。

(中時)