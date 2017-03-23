京都最讓人失望的旅遊景點 第一名好違和

京都建物普遍來說都不高，京都塔的近代建築風格與周邊建築讓人有股違和感。(圖/shutterstock提供)

清水寺、金閣寺均上榜前10名最令人失望的京都景點。(圖/shutterstock提供)

京都是赴日旅遊著名景點，保存有超過千年的平安時代建築，古老木造建築錯落，每年吸引逾百萬日本國內外旅客到此觀光，造就許多人氣朝聖景點。但其中也包括不少讓人失望的京都景點，有日本網站調查出京都50名實際造訪後最不受好評的景點，清水寺、金閣寺、鴨川均上榜前10名最令人失望的京都景點。

令人失望的京都景點有哪些？根據日本網站 goo「令人失望的京都觀光景點」調查曾造訪京都的500位20歲到30歲男女意見；最不被看好的京都景點是京都塔，有113票，主因是京都塔的近代建築風格與周邊建築讓人有股違和感，畢竟京都建物普遍來說都不高，付費到觀景台看京都市區反而沒有太大的吸引力。

最無趣第2、3名景點排行榜分別為京都漫畫博物館、哲學之道，日本賞櫻人氣景點的哲學之道之所以上榜，有受訪者認為除了櫻花季盛開期間，這條路平時沒有什麼景色可以欣賞，甚至路寬比想像中窄，「說實在就是一條路而已」。

前10名落差最大的景點依序排名為亀岡市ドゥリムトン村(YUMEMI Village Dreamton)、銀閣寺、清水寺、二條城、金閣寺、鴨川、單傳庵。清水寺、二條城、金閣寺失望指數並列第6名，有22票；排名第9的鴨川有18票。

(中時電子報)