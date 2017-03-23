監督條例是否聯席審查 張小月：尊重立法院決定
立法院內政委員會今繼續排審《兩岸協議監督條例》草案，但朝野因是否退回改交聯席審查，僵持不下。陸委會主委張小月今天說，尊重立法院看法，希望條例可以落實國會監督、人民參與，同時要務實可行。
被問到納入外交及國防委員會是否妥當，張小月則表示，因監督條例內有兩階段「國安審查」之規定，如未來協議涉及國安層面，國防部立場是一定會被考慮到的，陸委會持開放態度，尊重各黨做出的最後決定。
媒體也追問，如與外交國防委員會聯席，是否代表「國與國關係」，張小月則援引大法官釋字329號，兩岸協議並非國際協定，後來才會兩軌並進，第一軌是跟外國所簽協議，依據當時的條約協定處理準則以及後來的條約締結法處理，另外一軌就是立法院要制定的兩岸協議監督條例，兩軌並行。
對外交部長李大維稱「兩岸關係不是外交關係」，張小月再度重申，「我們對兩岸關係的定位，兩岸關係就是兩岸關係。」
(中時)
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