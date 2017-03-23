NBA》更需復出了！林書豪感謝好友樂捐
還因右腳踝扭傷缺陣的籃網後衛林書豪，23日在臉書與推特，貼出自己昔日在湖人效力期間與好友合照，「感謝我的朋友瑞奇尼茲(Steve Rechnitz)承諾，只要我本季每投進1顆三分球就捐500美元給『一日樂捐』，感激你的回饋！」
瑞奇尼茲是林書豪在湖人期間認識的洛杉磯商人，如今允諾只要豪哥投進三分球就捐錢，這對本季因傷才打25場比賽、投進39顆三分球的豪哥來說，當然更加增加他想重回球場拚戰的決心，畢竟等同當前只募19500美元而已。
其實林書豪不只號稱好友募捐，自己也曾答應捐出上周籃網與塞爾提克比賽的新茲給「一日樂捐」活動，現在雖因腳踝扭傷缺陣無法上場，可是豪哥當然很想趕緊回到場上多投一點三分球，繼續幫助那些弱勢團隊的人們。
目前籃網僅剩12場例行賽，代表林書豪可以上場的時間不多了，假如他無法在24日籃網與太陽比賽出場，也有機會在25日出戰巫師比賽復出，無論如何豪哥想要多募些善款的心情，將會讓他更想早點回到球場上的。
林書豪23日也在instagram貼上自己跟兩名曼城足球員合照，且寫，「很高興能跟傑蘇斯、龔多安兩名曼城球員見面，感謝你們來看球，且親眼目睹布魯克羅培茲投進絕殺球。」只是這兩名足球明星都已宣告因傷報銷，這張照片等於3名傷兵合照。
(中時電子報)
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