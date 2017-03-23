張小月：兩岸關係就是兩岸關係 兩岸協議不是國際協定
立法院昨日首度排審《兩岸協議監督條例》草案，然朝野政黨卻因是否退回院會，改由聯席審查，爭執不休，不歡而散。今天早上(23)審查再登場，陸委會主委張小月會前重申，「兩岸關係就是兩岸關係」，大法官釋字第329號解釋也明確說明「兩岸簽署協議不是國際協定」。
立法院內政委員會今天續審立委尤美女等23人擬具「兩岸協定締結條例草案」案、時代力量黨團擬具「我國與中華人民共和國締結協議處理條例草案」案、立委江啟臣等17人擬具「臺灣地區與大陸地區協議簽署監督條例草案」案、親民黨黨團擬具「兩岸協議監督條例草案」案、民進黨黨團擬具「兩岸訂定協議監督條例草案」案、立委黃昭順等21人擬具「臺灣地區與大陸地區訂定協議處理及監督條例草案」案等案。邀請陸委會主委張小月等官員出席。
關於兩岸關係定義，張小月今天會前受訪時表示，「我們對兩岸關係定義，兩岸關係就是兩岸關係。」
張小月指出，回顧過去歷史，大法官會議在1993年有過第329號解釋，明確說明兩岸簽署協議不是國際協定。
至於是否支持聯席審查，張小月表示，對行政部門來說，希望此條例順利通過。但畢竟這是很重要的協定，應該是一個大家的意見都被採納、務實、合宜、能反映民意的監督條例。陸委會對聯席會議持開放態度，最後還是由各黨團討論，尊重立法院根據議事規則作出的決定。
她說，「尊重立法院看法，大家意見都很重要，如果不是大家的共識，不能有共同結論的話，這樣的協議不見得務實可行，一定要做到落實國會監督、人民參與。」
(中時)
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