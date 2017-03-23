萬安演習 中市警政署首創行動電話簡訊通知

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台中市政府警察局第六分局召開106年軍民聯合防空協調會。（資料照片）

「106年軍民聯合防空（萬安40號）演習」，訂於4月13日13時30分至14時舉行，演習包含「防情傳遞及警報發放」、「管制人車疏散避難」、「防空避難設施容量驗證」、「民防人力與各類防護團支援交通管制、防空疏散、災害救援與傷患救護之作為與效能驗證」，為精進軍民聯合防空警覺與熟練防空作為。

中市警局第六分局特邀請台中市後備指揮部、台中憲兵隊、市政府警察局列席指導，並召集國道第三公路警察大隊、西屯區公所、衛生所、各級學校及民防（義警）中（分）隊以及民間防護團等，召開協調會。

警方指出，本次演習內政部警政署首創「加強萬安40號演習試辦行動電話簡訊通知防空警報宣導措施」，演習當日13時30分，將利用與國家災害防救科技中心（NCDR）「災害訊息廣播平台」介接系統，發送簡訊至演習區域內所有3G、4G行動電話，以提醒民眾配合演習管制作為及相關事項，並於14時發送演習結束之訊息，預期將有擴大防空警報通知範圍及可提供聽障人掌握警報資訊等效益。

副分局長馬仕彰表示，萬安演習包含的面向很廣，從期前計畫、協調、講習、勤務規劃、宣導、執行，均訂定期程管制；期望藉本次萬安演習，驗證本市全民防衛動員準備與轄內重要基礎建設安全防護之措施，俾強化軍民聯合防空作為與空防整備，確保人民生命財產安全。

(中時)