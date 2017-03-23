台鐵拚反恐 員工學擒拿術、各車門設監視器

台鐵去年7月7日發生1258次區間車爆炸事故，造成25人輕重傷，雖排除恐怖攻擊，但台鐵仍加強反恐作為，除了讓員工學習擒拿術及辨識爆裂物，也將在今年5月到7月例行鐵安演習，加強演練炸彈攻擊事件疏散民眾、後送傷患，以及未來新購600台城際列車及520台通勤電車，將耗資數千萬元在各車門裝設監視錄影器。

台鐵防護團總幹事黃士弦指出，自1258次爆炸事故後，交通部及行政院國土安全辦公室都要求台鐵加強反恐作為。台鐵除了在每年2次研習課程，加強訓練車長及站務人員辨識化學品、油品及爆裂物，避免乘客將可疑物品帶上車，也教導擒拿術、心肺復甦術及使用AED等，並協調鐵警局加強巡邏密度，提高見警率。

黃士弦表示，設備方面，台鐵增加在台北、桃園、台南、高雄及花蓮等14個大站，配置可覆蓋爆裂物，降低殺傷力的防爆毯。台鐵各站配置在車站售剪票點、月台等旅客動線的8000多個閉路監視系統（CCTV），也已調整位置及攝影角度。

黃士弦強調，2020年開始陸續交車的600台城際列車及520台通勤電車，將在每個車門加裝監視錄影器，成本約數千萬元。原本也要在車廂內安裝監視器，但顧及乘客隱私不會安裝。

另外，台鐵每年編列100多萬元，在台北、台中、高雄、宜蘭、花蓮及阿里山6區車站，跟各縣市政府合作辦理「鐵安演習」，每年演習3種狀況，包括挾持人質、隨機殺人事件及列車出軌等。黃士弦說明，今年演習會著重爆炸案疏散民眾、後送大量傷患，加強員工檢傷分類，並掌握後送醫院進度，提升效率。

黃士弦說，各大運輸系統共構站，包括北捷、雙鐵及地下街等單位，皆依法組成「共同防火管理協議會」，於重大災害發生時互相通報，並舉辦逃生演習，台北車站將納入桃園捷運公司。

民眾曾先生認為，台鐵人員工作負擔大，台鐵添購設備、增加SOP，也要增聘人力，否則也無人可快速操作反應，確切落實反恐。

(中時)