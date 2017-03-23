人事總處推組織精簡 減列443人
人事行政總處近年推動精簡機關組設及員額，105年度行政院二級機關第3次員額評鑑，共計減列80科、443人，提出520項組織員額精實具體建議。
行政院人事行政總處人事長施能傑今天列席立法院司法與法制委員會報告業務概況，並備質詢。
施能傑表示，在持續要求機關落實業務檢討、減事減人下，配合通案裁減預算員額措施，106年度包含公務預算及作業基金的預算員額，中央機關各類預算員額總數22萬3029人，相較101年行政院啟動組改時的員額，精簡率達4.4％。
至於政府部門雇用的如派遣、兼職等「非典型人力」，施能傑說，已針對業務區塊人力運用方式進行檢討，建議改採委外及其他人力替代措施，減少非典型人力運用人數。
他說，自101年度至今，行政院與所屬機關運用臨時人員（不含醫院、學校）人數由6158人減至4858人，精簡率21.11％；派遣勞工人數由1萬715人，減至8477人，精簡率20.89％。
施能傑也在報告中提及培訓公務人力、加強宣導性別平權、強化員工給與合理性及法制基礎、優化人事業務資訊系統功能等。
司法與法制委員會今天也將處理106年度中央政府總預算關於行政院人事行政總處預算凍結項目、審議「行政院人事行政總處公務人力發展學院組織法草案」。1060323
(中央社)
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