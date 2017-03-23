世越號重見天日 沉沒1073天後

南韓海洋水產部今天表示，今天凌晨3時45分許，「世越號」客輪部分結構浮出水面。這是震撼南韓民心的「世越號」於2014年4月16日沉沒海底後，時隔1073天後重見天日。

南韓聯合新聞通訊社指出，海洋水產部在駁船上拍攝的打撈現場影像顯示，2艘駁船之間的水面上露出腐蝕的矩形鋼造裝置，此一裝置呈魚翅狀，裝於左右兩舷，曾幫助「世越號」保持平衡，減少船體搖晃，又稱側舵。

南韓海洋水產部和中國交通運輸部上海打撈局於22日20時50分正式啟動打撈作業，確立了23日11時將沉船垂直移動到所需海拔高度位置，也即抬船出水達到所需的高度，才能移船到岸。

據報導，由於沉船海域天氣良好，潮汐落差最小的「小潮期」將於24日結束，打撈作業通宵達旦進行，以每小時3公尺左右的速度拉繩，今天凌晨3時，沉船抬離海底約18.2公尺，距海平面僅有3.8公尺。45分鐘後，「世越號」破水而出。

海洋水產部計劃到今天上午11時，將「世越號」上端撈起到海拔13公尺處，並將其綁定到駁船上，運至風平浪靜的安全水域，再轉運至港口。

穿梭仁川與濟州島之間的客輪「世越號」，於2014年4月16日沉沒於南韓西南方海域，造成參加濟州島畢業旅行的檀園高中應屆畢業生在內304人喪身大海，其中，9人的遺體尚未尋獲。1060323

(中央社)