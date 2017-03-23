陸鼓勵創新 公家專技人員可留職另創業

中國大陸官方鼓勵創業再出招，新政策讓公家的社會服務組織員工可在保留職務及基本福利待遇的情況下另外創業，放鬆過於僵化的公家單位人事制度。

中新網報導，大陸人力資源和社會保障部22日公布「關於支持和鼓勵事業單位專業技術人員創新創業的指導意見」。事業單位是指政府設立，從事教育、科技、文化、衛生等活動的社會服務組織。

政策包括，鼓勵這些人員到企業掛職或參與專案合作，待遇由雙方另議，表現優良者可獲得較好的晉升機會；專門技術人員離開職務另外創業，留職最多3年，期間保留基本福利待遇。

這些原本公家單位人員到企業兼職後，如果創業計畫涉及原本事業單位的智慧財產權，企業還可與事業單位、員工重新訂立權益分配的協議。

大陸人社部表示，這些政策主要是針對大專院校、科學研究單位的專門技術人員，其他事業單位的專技人員若符合創新創業方式要求，也可以提出申請。

中國勞動學會副會長蘇海南說，這一系列政策有利於讓專業技術人員到市場上打拚，保障措施也讓他們避免創業不成面臨失業的問題。

他認為，與創業過程中需要很強扶持政策的大學生相比，大專院校、科研院所的專業技術人員已經是為社會做出貢獻的人才，他們的創業效益會更明顯。

鼓勵創新創業是大陸官方近年施政重點，在經濟成長放緩的大背景下，這些政策希望利用民間活力帶動創新能力和創造新的就業機會。1060323

(中央社)