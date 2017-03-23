擠掉孔劉！黑人全裸真成手機殼 范范嚇：別鬧
「鬼怪大叔」孔劉風靡全台，范瑋琪（范范）也淪陷成粉絲，日前她曬出孔劉大秀肌肉手機殼，噴少女心喊：「最想要的生日禮物到手」，而老公陳建州（黑人）也不甘示弱曬肌，秀全裸好身材，直呼也要做成手機殼給范范，沒想到黑人心願真的實現，做出陳建州全裸照手機殼要送范瑋琪。
范瑋琪日前曬出孔劉露腹肌照的手機殼，開心直呼是「最想要的生日禮物」，事後陳建州在臉書曬出背部全裸照，巧妙遮住臀部，吃醋嗆聲：「誰也幫我做個手機殼送給范瑋琪唄。」黑人大秀結實肌肉，完美身材不輸男神孔劉。
不少網友都幫陳建州裸照P圖成手機殼，不過真的有廠商替黑人完成心願，把他的背部裸照做成手機殼，還把日前范范曬的孔劉手機殼照，P圖成黑人，讓陳建州直呼：「竟然真的有廠商推出要送范范了～」，范范看了貼出驚嚇貼圖，直說：「別、別、別、別鬧啦...」，夫妻互動再度成為網友討論焦點。
(中時電子報)
關鍵字：陳建州
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