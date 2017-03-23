通緝女躲墓地 不敵蚊攻離山遭逮
20日下午3時30分許，高巿警保大迅雷中隊分隊長林卓材、警員陳合益、王群傑、張孝華等4人，巡經仁武區澄觀路上，見1部重機車一對男女雙載頻頻回頭，因安全帽扣環未扣好，且模樣可疑，於是立即盤查，該車見到警車還故意不停車。
警方尾隨對方到茗山一街附近，在人車較稀少處將這對男女攔下，經查49歲陳女有多項毒品前科，3月13日才因兩件毒品罪遭橋頭地檢署發布通緝，要將她上銬時，陳女還裝傻說「我沒有啊，前兩天警察才去我家找我」。
陳女被帶回隊上後坦承，因知道快被通緝所以躲到大樹區山上墓地附近一處工寮打臨工兼躲藏，但待了快一週，因受不了蚊蟲叮咬所以叩來林姓男友載她下山洗澡，沒想到半路上就遇到警方攔截查獲，真倒楣。
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(中時)
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