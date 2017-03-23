WBC Live》美國5上打退魯戈 4比0領先波多黎各

美國開路先鋒金斯勒在3局上敲出兩分全壘打。（美聯社）

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經典賽23日在道奇球場進行冠軍戰，波多黎各推出本屆兩戰全勝的大都會右投魯戈（Seth Lugo）掛帥，結果3局上一記91哩速球被美國開路先鋒金斯勒（Ian Kinsler）大棒掃成中左外野兩分炮，5局上再失2分退場，讓波多黎各以0比4落後美國。

波多黎各推出右投魯戈（左）對決美國的史卓曼。（美聯社）

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波多黎各上屆決賽不敵多明尼加，美國本屆則是首度殺入決賽，兩隊拚搶各自的首座冠軍。也就是說，不論誰贏，經典賽都會出現繼日本與多明尼加之後，賽史第3個奪冠國家。

美國推出藍鳥右投史卓曼（Marcus Stroman）先發，和魯戈繼複賽後再次對決，當時史卓曼一開局就被波多黎各連敲6安、失掉4分，儘管後來穩住陣腳，美國仍然無力回天，以5比6敗陣。不過兩人再度遭遇，史卓曼一掃前次陰霾，前4局只讓波國靠1次保送上壘，沒被敲安並送出3K。

美國開路先鋒金斯勒（右）在3局上敲出兩分全壘打，回到本壘後和隊友擊掌。（美聯社）

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金斯勒在準決賽對日本擊出過關鍵二壘打，冠軍戰球棒依舊火燙，3局上以兩分炮打破僵局，5局上又率先安打上壘。魯戈接著保送亞當瓊斯（Adam Jones），波國喊暫停卻讓魯戈續投，等到被葉利奇（Christian Yelich）敲出1分打點安打才決定換人，為時已晚。

波多黎各換上右投希梅內斯（Joe Jimenez），跨場連領7K的美國4棒艾瑞納多（Nolan Arenado）犧牲觸擊，仍害瓊斯在三壘前出局。不過「海賊王」麥卡勤（Andrew McCutchen）隨後敲安，還是替美國打下第4分。

賽前自責分率僅2.45的魯戈，此役先發4局雖仍飆出7K，但被敲5安還有4次保送，失掉4分全為責失，也成為敗投候選人。

(中時電子報)