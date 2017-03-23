嘉義城隍廟宮娥 竟頭戴清朝男性官帽
國定古蹟嘉義城隍廟內有2尊宮娥，竟頭戴清朝男性官帽，相當罕見；經專家考證，研判應為有300年歷史的諸羅「天妃宮」媽祖隨侍宮娥。
城隍廟董事長葉源助表示，廟方日前進行例行檢視時，發現鎮殿媽祖左右的隨侍宮娥有蛀蟲現象，經進一步觀察，驚覺宮娥木雕基座蟲蛀嚴重，於是緊急商請資深修復師處理。
資深修復師細看之後，發現這2尊木雕宮娥神像年代非常久遠，而且宮娥竟頭戴清朝男性官帽，實屬罕見；資深修復師說，他修復寺廟古物數十年，這是首次見到這麼古老的神像。
廟方驚喜之餘，趕緊聯絡台南藝術大學林仁政博士前往鑑定，發現宮娥身型修長，頭戴清朝男性官帽，中性臉龐，不像一般女性容貌，跟民廟宮娥有很大不同。
林仁政表示，民廟的媽祖隨侍宮娥頭上均作束髮、打雙髻，手捧桃果、執玉如意；而城隍廟這的宮娥卻手持官印，原本另一尊應持聖旨，但聖旨已經遺失，與一般民廟的宮娥顯著不同。
由於城隍廟後方原本有「天妃宮」（後改為為大天后宮，如今已佚），都是清朝諸羅縣令周鍾瑄所興建，因此專家學者研判這2尊宮娥，應是「天妃宮」鎮殿媽祖左右兩側的宮女。
葉源助表示，根據文獻紀載，周鍾瑄於清康熙54年（西元1715年）創建嘉義城隍廟，2年後在城隍廟後方興建「天妃宮」；乾隆56年（1791年）由縣令單瑞龍擴大重建，更名為「大天后宮」。
日據時代明治39年（1906年）3月17日發生「丙午烈震」（嘉義大地震），震垮「大天后宮」，大地震過後，大天后宮遭拆除，但並未重建，媽祖神像及宮娥被移駕到城隍廟後殿供奉。
葉源助表示，這2尊宮娥分別持官印及聖旨，代表鎮殿媽祖是被冊封及經官方認可；如今宮娥基座遭白蟻蠹蝕，廟方將委請專家學者修復，並將向文化部申請古物鑑定。1060323
(中央社)
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