移工政策 印尼：視各國如何對待而定
印尼勞動部海外勞工安置及保護局長蘇維斯告訴中央社記者，印尼移工政策視地區、國家而有所不同，是否繼續派遣移工赴包括台灣在內的亞太地區，端視這些國家如何對待移工。
蘇維斯（Soes Hindharno）曾表示，根據印尼總統佐科威的指示，印尼政府將從今年到2019年，逐步減少輸出印尼幫傭赴海外工作的人數，最終目標是達到「零國際幫傭」。
湯森路透基金會（TRF）報導，蘇維斯表示，印尼政府不會繼續推行停止輸出女傭到海外的禁令。
蘇維斯（Soes Hindharno）22日接受中央社記者訪問表示，湯森路透基金會的記者對印尼「零國際幫傭」政策有所誤解。印尼政府要強調的是「零國際幫傭」目標中的「硬政策」（hard policy）和「軟政策」（soft policy）的差別。
他舉例，印尼不會再輸出新的家事移工（幫傭、看護）至中東地區，也禁止派遣新的家事工赴中東，這就是「硬政策」。
但是對於亞太地區引進印尼家事勞工的國家而言，印尼政府採取的「軟政策」，並不對這些國家預設「零國際幫傭」的目標，而是取決於這些國家如何對待印尼移工。
蘇維斯指出，在亞太地區工作的印尼家事移工經常被雇主要求負擔多種額外工作。印尼政府希望這些國家改善印尼移工的工作條件，其中也包括台灣。
他說，像是印尼主張台灣雇主不能要求家事移工身兼多職，例如雇主要求看護工做幫傭的工作，或是要求幫傭做幫傭以外的工作。
蘇維斯表示，印尼「零國際幫傭」目標是既定方向，但對於不同地區和國家，印尼政府有「硬政策」（hard policy）和「軟政策」的差別，會視個別國家對待印尼移工的待遇而有所不同。1060323
(中央社)
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