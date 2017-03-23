吳敦義：若人頭黨員是我指導 立刻退選

參與中國國民黨主席選舉的前副總統吳敦義今天表示，從沒養過人頭黨員，人頭黨員與他完全無關，「任何人只要能指出哪一個人頭黨員是我指導的，我立刻可以退出選舉」。

國民黨主席洪秀柱尋求連任，吳敦義、副國民黨主席郝龍斌、前副國民黨主席詹啟賢、台北農產運銷股份有限公司總經理韓國瑜與前立法委員潘維剛都宣布投入選舉。

吳敦義上午接受廣播節目專訪，主持人問到，近來黨內人頭黨員問題，不管私下或公開，似乎有意無意都指向吳敦義？

吳敦義表示，「這是完全錯誤」，他從沒養過人頭黨員，沒介紹任何一個不熟識的人入黨，只介紹過1人入黨。他的兒女過去也沒加入國民黨，現在他選國民黨主席才入黨。

他說，不贊同有人頭黨員湧入，但這到底是人頭嗎？這次有1000多個黨代表要選舉，可禁止想選黨代表的人爭取新黨員嗎？對主席來說或許是不認識的人頭，但對黨代表來說是熟識朋友，呼朋引伴入黨。

吳敦義表示，一方面要羞辱所謂的人頭黨員，一方面又堅持入黨4個月的黨員就可選黨代表，這不是很矛盾？

他說，人頭黨員跟他完全無關，「任何人只要能指出哪一個人頭黨員是我指導的，我立刻可以退出選舉」，因為他的人脈關係比較好。

有沒有人積極幫吳敦義拉人頭黨員入黨？吳敦義表示，「我看沒有，不知道」，南投有個畫家知道他要參選有入黨，但這是人頭黨員嗎？那豈不是笑話。

他說，反對人頭黨員，對黨沒認知、認同，只因有人拉就入黨，這種他不贊成。

吳敦義表示，去年黨工就奉命要爭取新黨員入黨，還列為是否續聘重要依據，據他了解，高雄市黨部拉了1822人入黨，這也算人頭黨員嗎？如果是，不就是黨中央下令要爭取人頭黨員，「人頭黨員的定義不是任何人可以隨便下的」。1060323

(中央社)