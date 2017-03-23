三義600萬木雕藝品 偷兒20萬賤賣

苗栗警方破獲木雕失竊案，找回21件珍貴木雕藝品。（陳慶居攝）

珍貴木雕藝品被以20萬賤賣。（陳慶居攝）

其中有部分是木雕結合水墨創作，增加藝術收藏價值。（陳慶居攝）

苗栗警方冒險在國道攔截逮捕陳姓主嫌。（陳慶居翻攝）

陳姓主嫌落網後供出木雕賤賣到南部。（陳慶居翻攝）

本月15日賴姓木雕創作大師，在其放在苗栗縣三義鄉雙草湖工作坊的30件創作失竊，警方連日積極偵辦，23日宣布破案，逮捕內神通外鬼的陳姓男子，陳與失主為舊識，竟夥同另3男子聯手行竊，警方專案小組冒險在國道攔截圍捕陳男到案，並循線南下屏東起出21件作品，警方擴大偵辦並追捕其他在逃共犯。

賴姓木雕師傅與林姓合夥人報案指出，因工作坊側門遭人撬開偷走30件珍貴作品，市價約5、600萬元，並將監視器影像PO臉書社群懸賞10萬元緝捕木雕賊。

專案人員22日在國道中山高速公路林口段將陳姓主嫌攔捕到案，隨後南下屏東起獲其中21件作品，部分已轉送他人。警方初步調查，竊賊得手後，竟將高價木雕藝品，以20多萬元的事情轉賣到南部。

(中時)