三義600萬木雕藝品 偷兒20萬賤賣
本月15日賴姓木雕創作大師，在其放在苗栗縣三義鄉雙草湖工作坊的30件創作失竊，警方連日積極偵辦，23日宣布破案，逮捕內神通外鬼的陳姓男子，陳與失主為舊識，竟夥同另3男子聯手行竊，警方專案小組冒險在國道攔截圍捕陳男到案，並循線南下屏東起出21件作品，警方擴大偵辦並追捕其他在逃共犯。
賴姓木雕師傅與林姓合夥人報案指出，因工作坊側門遭人撬開偷走30件珍貴作品，市價約5、600萬元，並將監視器影像PO臉書社群懸賞10萬元緝捕木雕賊。
專案人員22日在國道中山高速公路林口段將陳姓主嫌攔捕到案，隨後南下屏東起獲其中21件作品，部分已轉送他人。警方初步調查，竊賊得手後，竟將高價木雕藝品，以20多萬元的事情轉賣到南部。
(中時)
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