傳檢方將決定 是否對朴槿惠申請逮捕令

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根據彭博，「東亞日報」（DongA Ilbo）引述檢察廳匿名官員報導，南韓檢方今天將決定是否申請對前總統朴槿惠的逮捕令。

這名匿名官員指出，檢方將根據「法律和原則」做出這項決定。

朴槿惠本週稍早就致令她遭罷免下台的貪腐醜聞，接受調查人員長達數小時訊問。（譯者：中央社徐睿承）1060323

(中央社)