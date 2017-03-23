國家交響樂團華沙首度演出 熱銷台灣

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國家交響樂團（NSO）21日晚間在波蘭華沙愛樂廳（Warsaw Philharmonic）演出，以「台灣」交響曲作為開場外，現場特別結合展示多幅台灣觀光圖片，以音樂及影象具體呈現台灣。

國家交響樂團3月由音樂總監呂紹嘉帶領，赴歐巡演。NSO與台灣知名小提琴家陳銳共同演出普羅科菲夫第二號小提琴協奏曲、德沃札克第九號交響曲，其中「台灣」交響曲打動現場數百名觀眾，用喝采與掌聲回報來自台灣的精湛演出。

中華民國駐波蘭代表陳銘政表示，台波藝文各具特色，華沙交響樂團曾於1995年赴台演出，本次台灣國家交響樂團來波蘭首演，甚獲波蘭觀眾喜愛，期盼台波藝文界能有更多交流。

波蘭國會議員暨前華沙市長Marcin Swiecicki、學界、商界及旅居波蘭各地僑胞等賓客約300人出席。駐波蘭代表處另在會場布置台灣觀光圖片展，並擺放台灣國情簡介等資訊，吸引觀眾駐足欣賞索取。1060323

(中央社)