監督條例是否聯審？張小月：尊重立院
立法院內政委員會今天繼續排審兩岸協議監督條例草案。陸委會主委張小月表示，行政部門希望兩岸監督條例順利通過，至於是否進入聯席審查，陸委會持開放態度，尊重立法院看法。
立法院內政委員會排定22日、23日審查兩岸協議監督條例草案，民主進步黨、時代力量黨團22日要求加入外交及國防、經濟等委員會聯席審查，但中國國民黨團批評「打假球」。會議休息到當天下午，內政委員會召委曾銘宗宣布23日上午繼續開會。
行政院大陸委員會主任委員張小月上午列席立法院內政委員會備詢受訪時說，從過去經驗中可看出，如果各界對法案沒有共同結論，法案恐無法務實可行；至於如何審查，陸委會持開放態度，尊重立法院看法。
針對民進黨、時代力量要求加入外交及國防、經濟等委員會聯席審查，外交部長李大維22日表示，「沒有這個必要，兩岸關係不是外交關係」。
張小月今天對此表示，監督條例中包含兩階段「國安審查」，若將來簽署協議牽涉國家安全層面，國防部立場一定會被納入考慮。
她也提到，「兩岸關係就是兩岸關係」，辜汪會談曾簽署四項協議，後來大法官會議1993年作出329號解釋，「兩岸之間簽署的協議不是國際協定」，因此目前才會有「兩軌並進」，與其他國家簽署協定，過去依據「條約協定處理準則」，現在則依據「條約締結法」處理；另外一軌是正在審議的「兩岸協議監督條例」。
兩岸協議監督條例草案目前共有民進黨團版「兩岸訂定協議監督條例草案」、時力黨團版「我國與中華人民共和國締結協議處理條例草案」、親民黨團「兩岸協議監督條例草案」，以及民進黨立委尤美女、國民黨立委江啟臣、黃昭順等人提案，共6版本。1060323
(中央社)
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