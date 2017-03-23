3／25、4／4貓纜推出12歲以下兒童免費搭

貓纜語音導覽器可至纜車動物園站免費租借，享受貓空深度旅遊。（北捷提供）

週末及4月的連續假期到哪玩？台北捷運公司建議，不妨在3月25日及4月4日這2天，一家大小前往貓空地區遊玩，貓空纜車推出12歲以下兒童可不限次數、免費搭乘的活動；另外規畫全國民眾於各縣市專屬日期內搭乘貓纜，享有不限站數、每趟僅50元的優惠票價，且可免費租借語音導覽器服務，一同享受貓空深度旅遊。

北捷指出，前往貓空地區遊樂，搭乘纜車是最方便的交通工具，貓纜特別於3月25日及4月4日，推出只要12歲以下兒童享不限次數搭乘貓纜的免費體驗活動，不但省時省錢，也增加親子互動的甜蜜時光。

國小以下兒童持數位學生證感應貓纜車站閘門，或憑學生證、健保卡等身分證明文件兌換「免費搭乘券」，手持「藝童趣學習」摺頁正本，由貓纜車站人員蓋站戳，也能兌換「免費搭乘券」，當日皆可不限次數免費搭乘，而陪同家長仍須購票進站。

貓空纜車現行票價為1站70元、2站100元、3站120元，即日起至6月11日止，規畫各縣市於不同日期享票價優惠活動，民眾於所屬縣市優惠期間，持相關證件前往貓纜車站任一詢問處，購買優惠單程票一張，立即享有當日不限站數，單趟只要50元的好康價。

此外，不分平假日，凡全國年滿65歲以上長者、6歲以上未滿12歲兒童、身心障礙者及設籍北市民眾，出示身分證件後，進站搭乘貓纜亦享不限站數，每趟50元的票價優惠。

北捷指出，語音導覽器可至纜車動物園站免費租借，押金500元，於當日營運結束前至纜車任一車站歸還，即可取回全部押金；或是前往各車站詢問處索取語音導覽DM，用手機掃描DM上的QR Code，同樣也能擁有語音導覽的便利服務。透過語音介紹，搭乘貓纜徜徉在貓空地區，悠閒散步至各個景點，品嘗在地佳餚或茶香。

詳情可洽詢本公司24小時客服專線：（02）21812345，或台北市民當家熱線1999（外縣市0227208889）或瀏覽北捷網站（http://www.metro.taipei/）、貓空纜車網站（http://www.gondola.taipei/）。

(中時)