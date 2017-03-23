長安西路都更案今拆除 北市廉委王小玉聲援

台北市長安西路177巷14號都更案今天拆除，機具不到7時就進場準備。(資料照)

台北市長安西路177巷14號都更案今天拆除，機具不到7時就進場準備，拿掉建物支撐後開始拆屋，目前拆屋仍在進行。台北市政府廉政委員王小玉到場聲援表示，不同意戶對房屋有情感，《憲法》保障人民工作權、生存權、財產權，她認為拆屋行動違憲，還稱這是大埔案第二。

台北市長安西路177巷14號都更案遭建商欣偉傑建設無預警拆屋，如今建物必須輔以支撐，才免於倒塌，台北市都市發展局昨天已將拆除公告張貼於建物外圍，今天進行拆除。

張姓不同意戶的律師蔡志揚表示，昨晚要向法院聲請停止執行拆除，但寫完書狀送至法院時法院已關門，今天一大早送狀，但也來不及，一切都是市府的預謀，要違法拆除，他說，保全證據程序仍在進行，昨天還收到台灣省結構技師公會通知繳費，若真有公安疑慮還會通知繳費嗎？

他說，正因市府膽敢帶頭違法，建商也不怕，使出偷拆手段，這對台灣都更、對社會信任都是最不良的示範，現已著手要提告台北市都發局長林洲民，罪名包括煙滅證據、妨害公務、圖利、故意毀損及強制罪。

張男表示，被市府一騙再騙，3月3日先騙他去協商，結果建商就偷拆屋，昨天配合警察蒐證後，回家發現門口已被封，法律保全證據程序仍在進行，市府也不管，結構技師專業鑑定，林洲民也不甩，今天就強硬拆屋，早上只苦苦哀求一件事，貴重財物可以不要，但想搬女友叔叔去世前手工刻的聚寶盆，因為毀了就再也沒有了。

(中時)