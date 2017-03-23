重返大明湖畔！林心如產後聚蘇有朋美翻

林心如與蘇有朋合體宣傳新片，產後氣色佳。（圖／取自蘇有朋微博）

林心如過去曾和蘇有朋合作《還珠格格》，當年林心如飾演的「紫薇」，一句「你還記得大明湖畔的夏雨荷嗎？」更是經典台詞。沒想到兩人這回合作《嫌疑人X的獻身》電影，蘇有朋昨曬出兩人宣傳的照片，地點就選在大明湖畔，而林心如產後的身材與氣色，也被讚「美翻」！

蘇有朋與林心如近來忙著宣傳新片《嫌疑人X的獻身》，昨他更貼出一組兩人在大明湖畔的合照，寫著「大明湖畔故人遊」，林心如也說這是「微服私訪」！不過林心如的身材與氣色更成為焦點，她纖細的雙腿與好氣色臉蛋，被讚產後恢復迅速，這樣的狀態也被稱是最棒狀態。

(中時電子報)