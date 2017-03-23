綠委不挺當沖降稅？李瑞倉：召委剛好受傷
行政院提出當沖降交易稅率到0.15％方案，但民進黨立委卻不支持？國民黨籍立委賴士葆23日在立法院財委會質詢時表示，為何民進黨不排審查當沖降稅法案，卻由在野黨立委提案，是否政府已不支持此案，金管會主委李瑞倉妙答：「只是因為執政黨召委正好受傷。」
立法院財委會本會期兩位召委，一是民進黨籍立委王榮璋，另一位則是國民黨籍立委羅明才，羅明才一向關心台股，本周更是提早安排審議當沖降稅率法案，更提案交易稅率直接由0.3％降到0.1％，國民黨立委紛紛表示，民進黨內部已傳出，當沖降稅率已不是優先法案，是否已不支持。
李瑞倉表示，台股需要長期資金，也需要短期資金，目前台股集中市場加上櫃買市場約1200億元，比起2014、2015年時的交易量仍低，比起2009年復徵稅所稅前的交易量更低，同時政府政策是一致且有延續性的，目前仍是要推動當沖降稅率到0.15％（即千分之1.5）。
至於為何執政黨召委不排此議案，李瑞倉說，有拜訪所有立委請求支持，對於召委間的分工無法評論，但應該是「執政黨召委剛好受傷」，即指立委王榮璋最近不慎跌倒骨折，要開刀休養，無法參與開會。
(工商)
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