WBC》「這是最後一屆了！」內川聖一淚別經典賽
帶著四年前的懊悔，老將內川聖一今年第三度出戰經典賽，就是為了一雪前恥！然而以全勝之姿晉級準決賽的日本隊，卻在準決賽不敵美國隊，無緣圓夢的瞬間，身為陣中唯一「三朝元老」的他，不禁落下男兒淚，遺憾的說，「沒能達成目標，無法成為世界第一，真的感到很沮喪。」
上屆經典賽，日本準決賽時不敵波多黎各，挑戰三連敗失利；當時出現關鍵跑壘失誤的內川，自然成為炮火攻擊的目標之一。此次參戰，年屆34歲的他多以代打為主，前兩輪7打數貢獻2支安打；就在後援的千賀滉大8上遇亂流，讓美國取得1分超前後，8下總教練小久保裕紀再度推出內川上陣。
「千賀失掉的分數，一定要討回來！」強烈的執念，讓內川無顧眼前是大聯盟累積168次救援的米蘭辛(Mark Melancon)，毫無懼色的敲出右外野安打，一度讓日本看見贏球的希望，但最後卻無功而返。9下目睹美國帶走勝利，內川僅能懊悔地向經典賽道別，「經典賽是讓我成長的舞台，但以我的年紀，這是我的最後一屆了。」
(中時電子報)
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