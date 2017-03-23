恐攻5死40傷 張惠妹倫敦巡演受驚嚇這樣說…

英國倫敦昨發生汽車衝撞恐怖攻擊事件，天后張惠妹當天也正巧要在當地開唱，讓歌迷相當擔心。(取材自張惠妹臉書)

英國國會大廈一帶昨(3/22)發生恐怖攻擊事件，一名男子駕車在通往國會的西敏橋上瘋狂撞擊路人，且持刀攻擊國會警衛，造成至少5死40人受傷，令全球震驚，而讓台灣樂迷心急的是，天后張惠妹的「烏托邦世界巡迴演唱會」，正好到了第62場倫敦站，在恐攻發生的時刻，阿妹人正在倫敦當地。

天后張惠妹臉書報平安，倫敦站巡演圓滿落幕。(中時資料照片)

昨倫敦發生恐怖襲擊事件，目前除了安置傷亡者外，警方也正釐清案情，而昨天適逢張惠妹倫敦站巡演，阿妹粉絲本擔心會因安全考量，而取消該場演出，然主辦單位仍決定照常舉辦，阿妹今天早上也在臉書貼照po文，跟粉絲報平安，表示演出圓滿落幕，「倫敦站，謝謝現場的你們，一切平安」，留言區立即湧入昨晚在倫敦同樂的樂迷，紛紛表示恐攻沒有澆熄歌迷的熱情，跟著阿妹嗨爆一整晚，氣氛歡欣熱烈，不受影響。

(中時電子報)