恐攻5死40傷 張惠妹倫敦巡演受驚嚇這樣說…
英國國會大廈一帶昨(3/22)發生恐怖攻擊事件，一名男子駕車在通往國會的西敏橋上瘋狂撞擊路人，且持刀攻擊國會警衛，造成至少5死40人受傷，令全球震驚，而讓台灣樂迷心急的是，天后張惠妹的「烏托邦世界巡迴演唱會」，正好到了第62場倫敦站，在恐攻發生的時刻，阿妹人正在倫敦當地。
昨倫敦發生恐怖襲擊事件，目前除了安置傷亡者外，警方也正釐清案情，而昨天適逢張惠妹倫敦站巡演，阿妹粉絲本擔心會因安全考量，而取消該場演出，然主辦單位仍決定照常舉辦，阿妹今天早上也在臉書貼照po文，跟粉絲報平安，表示演出圓滿落幕，「倫敦站，謝謝現場的你們，一切平安」，留言區立即湧入昨晚在倫敦同樂的樂迷，紛紛表示恐攻沒有澆熄歌迷的熱情，跟著阿妹嗨爆一整晚，氣氛歡欣熱烈，不受影響。
(中時電子報)
關鍵字：張惠妹、倫敦恐攻、英國國會、烏托邦世界巡迴演唱會
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