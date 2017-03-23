長安西路都更 不同意戶撒冥紙痛批市府

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不同意戶張權嶔在現場撒冥紙表達不滿。（陳信翰攝）

不同意戶張權嶔親友以手機含淚拍下房子被拆的過程。（陳信翰攝）

建商正在拆除建築。（陳信翰攝）

北市長安西路都更案，不同意戶張權嶔在現場撒冥紙表達不滿，張權嶔痛批市府一騙再騙，要求建商立即停工、廢除建商執照。律師表示結構技師公會鑑定報告指出，只要拆除建物傾斜部分，結果北市府竟然要拆整棟，痛批市府違法拆除，不尊重法律程序、將對副市長林洲民提出五項告訴。

(中時)